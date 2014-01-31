У Криму на хабарі попався працівник СЕС

У Криму в службовому кабінеті при одержанні 5000 гривень хабара правоохоронці затримали головного спеціаліста Державної санітарно-епідеміологічної служби

По це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

«Неправомірну вигоду посадова особа вимагала та одержала від приватного підприємця за узгодження асортиментного мінімуму продукції для реалізації і видачу відповідного документа», - повідомив начальник УДСБЕЗ ГУМВС України в Автономній Республіці Крим полковник міліції Едуард Онацький.

Гроші, отримані в якості неправомірної вигоди, вилучені.

Даний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфікований за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди посадовою особою).

Потяг до «нечистих» заробітків обернеться працівникові СЕС покаранням у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.