«Силовики» Майдану хочуть долучитися до переговорів влади та опозиції - ЗМІ

Радикальне об’єднання «Правий сектор» і ветерани-афганці хочуть виступити третьою стороною у ще незапланованому раунді переговорів між владою та опозицією з урегулювання суспільно-політичної кризи в Україні.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«У зв’язку з тим, що влада й опозиція не досягають ніяких домовленостей з урегулювання надзвичайної ситуації в державі і підводять країну на межу війни, ми, «Правий сектор», афганці та інші силові структури Майдану звертаємося з вимогою до влади й опозиції поновити переговорний процес і включити нас до переговорного процесу», – заявив один з лідерів об’єднання «Правий сектор», провідник ВО «Тризуб» імені Степана Бандери Дмитро Ярош.

Він наполягає, що переговорний процес потрібно відновити до початку чергової сесії Верховної Ради, яка розпочнеться 4 лютого.

Також «Правий сектор» вимагає до початку сесії Верховної Ради амністувати всіх учасників протестів, які опинилися за ґратами.

За словами Яроша, в разі амністії представники об’єднання будуть відведені з барикад на вулиці Грушевського на вихідні позиції Майдану.

Проте якщо арештовані не будуть звільнені, «Правий сектор» залишає за собою право на «самостійні адекватні дії, які можуть виходити за конституційні рамки», заявив Ярош.