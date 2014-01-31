У Криму 18-річна дівчина займалася звідництвом

У Криму правоохоронці затримали 18 річну дівчину, яку підозрюють в організації бізнесу з надання інтимних послуг. До свого бізнесу дівчина залучила неповнолітню.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Для заняття проституцією кримчанка залучала своїх знайомих з малозабезпечених родин та за посередницькі послуги забирала собі половину суми, решту віддавала дівчатам.

«Підозрювана раніше сама займалася проституцією, а потім змінила рід діяльності і почала підшукувати своїм колишнім клієнтам дівчат для надання інтимних послуг», - розповів начальник СБЗТЛ Керченського міськвідділу міліції Артур Лебедєв.

На автовокзалі м. Керчі зловмисниця була затримана безпосередньо після укладення чергової «угоди». Цього разу «бізнес-леді» для здійснення інтимних послуг надала клієнту неповнолітню жительку одного з довколишніх сіл, отримавши винагороду в розмірі 500 гривень.

Дівчині пред'явлено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 302 КК України (звідництво для розпусти, вчинене із залученням неповнолітньої). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до семи років.