В ДАІ заявляють, що не мають стосунку до потрапляння в Інтернет персональних даних активістів

Державтоінспекція не має жодного стосунку до потрапляння в Інтернет персональних даних активістів Автомайдану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив заступник начальника Департаменту Державтоінспекції МВС України Володимир Рєзніков.

“В мене немає підстав говорити про те, що відбулося втручання в систему ДАІ, з якої можна отримати, встановити, маніпулювати, використовувати будь-яку інформацію”, - сказав Рєзніков.

За його словами, якщо дійсно база персональних даних власників транспортних засобів попала у відкритий доступ в Інтернет, то за цим фактом необхідно проводити перевірку в рамках кримінального провадження.