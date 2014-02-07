На Донеччині голова сільради привласнив понад 700 тис. грн

У Донецькій області припинено діяльність злочинної групи на чолі з головою однієї з сільрад, яка привласнила понад 700 тис. грн бюджетних коштів.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, співробітники УБОЗ припинили діяльність цієї організованої злочинної групи у січні. Кримінальне провадження перебуває на досудовому розслідуванні.

У повідомленні наголошується, що деталі справи поки не розголошуються в інтересах слідства, однак зазначається, що очолював групу голова сільради, який, використовуючи службове становище, разом з двома спільниками привласнив понад 700 тис. грн. Учасників групи заарештовано.