У Києві затримали двох торговців метадону

У Києві працівники відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків Подільського райуправління міліції затримали двох жителів Запоріжжя, які незаконно збували особливо небезпечний наркотичний препарат метадон.

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУМВС України в місті Києві, правопорушниками виявилися рідні брати – молодшому з них цього року виповниться 18 років, старшому – 21 рік.

За словами в.о. начальника УБНОН ГУМВС України в місті Києві Івана Пономарьова, брати приїхали із Запоріжжя та орендували у центрі Києва помешкання, де планували продавати наркотики.

Зловмисники купували наркотики в Запоріжжі, а продавали в Києві за вищою ціною: за 1 г наркотичного засобу отримували 200-250 доларів США.

Під час проведення поверхневого огляду речей затриманих працівники міліції виявили та вилучили 7 пакетів з метадоном. Загальна вартість вилучених наркотиків – 100 тис. грн.

Обох братів затримано, відкрито кримінальне провадження за статтею 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів).