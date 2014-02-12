Янукович доручив об'єктивно розслідувати вбивство судді

Президент України Віктор Янукович висловив співчуття сім’ї та близьким загиблого судді Автозаводського районного суду міста Кременчука Полтавської області Олександра Лободенка.

Про це повідомили у прес-службі главі держави.

Як повідомляв УНІАН, у Кременчуці увечері 11 лютого було здійснено замах на суддю Автозаводського райсуду міста Олександра Лободенка. Суддя помер у реанімації в ніч на 12 лютого.

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Янукович доручив генеральному прокурору Віктору Пшонці вжити вичерпних заходів щодо проведення оперативного та об’єктивного розслідування цього злочину.

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«Генеральному прокурору України максимально оперативно та об’єктивно розслідувати справу про вбивство судді Олександра Лободенка та притягнути винних у вчиненні цього злочину до відповідальності», - йдеться у дорученні Президента.