Янукович доручив об'єктивно розслідувати вбивство судді
Президент України Віктор Янукович висловив співчуття сім’ї та близьким загиблого судді Автозаводського районного суду міста Кременчука Полтавської області Олександра Лободенка.
Про це повідомили у прес-службі главі держави.
Як повідомляв УНІАН, у Кременчуці увечері 11 лютого було здійснено замах на суддю Автозаводського райсуду міста Олександра Лободенка. Суддя помер у реанімації в ніч на 12 лютого.
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Янукович доручив генеральному прокурору Віктору Пшонці вжити вичерпних заходів щодо проведення оперативного та об’єктивного розслідування цього злочину.
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«Генеральному прокурору України максимально оперативно та об’єктивно розслідувати справу про вбивство судді Олександра Лободенка та притягнути винних у вчиненні цього злочину до відповідальності», - йдеться у дорученні Президента.