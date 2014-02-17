Комп'ютери з КМДА міліція знайшла на Тернопільщині

Правоохоронці вилучили кілька системних блоків, моніторів та клавіатуру, на яких наявні інвентарні номери столичної установи. На жорстких дисках комп’ютерів виявлено документацію одного з управлінь КМДА.

17 лютого працівники Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області в одному з сіл району вилучили 4 системних блоки, 5 моніторів та клавіатуру з інвентарними номерами КМДА. Цю апаратуру з Києва до села перевозили троє мешканців Тернопільської області, які є учасниками так званого «євромайдану» у столиці. Двоє із затриманих пояснили, що перевозили техніку з Києва власним автомобілем на прохання свого товариша.

Під час попереднього огляду вилученої техніки було з’ясовано, що на жорстких дисках комп’ютерів знаходиться документація управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації.

Нагадаємо, що 16 лютого працівники міліції прибули до будівлі КМДА на виклик одного з посадовців цієї установи. Чоловік зателефонував на спецлінію 102 і повідомив, що виявив пошкодження замків на вхідних дверях кількох кабінетів. Крім того, чиновник повідомив про зникнення кількох моніторів. За вказаним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) кримінального кодексу України.

Працівників міліції, які прибули до будівлі КМДА у складі слідчо-оперативної групи, мітингувальники всередину не пустили, а також нанесли їм тілесні ушкодження. Двоє правоохоронців були доставлені до лікарні для надання медичної допомоги.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі на строк до 14 років.