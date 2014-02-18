Царьов заявляє про вбивство двох співробітників офісу ПР

Народний депутат від Партії регіонів Олег Царьов заявляє про вбивство двох співробітників центрального офісу партії, який сьогодні захопили учасники акції протесту.

Про це Царьов сказав кореспонденту УНІАН.

«Одну людину забили до смерті, а другого спалили», - стверджує Царьов.

При цьому він додав: «Причому, одного забили до смерті, коли він вийшов на переговори, щоб жінок відпустили».

Водночас він не уточнив, де був спалений працівник офісу ПР.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 лютого, в урядовому кварталі в Києві поновилися сутички між мітингувальниками і правоохоронцями.

Близько 12.00 частина мітингарів захопили офіс ПР на вул. Липській.

Активісти закидали будівлю «коктейлями Молотова», розбили шибки у вікнах і кілька машин, що були припарковані біля офісу. Також під час захоплення будівлі вони підпалили кілька вікон, у тому числі й на другому поверсі. Учасникам акції вдалося увійти до будівлі з чорного ходу. Як стало відомо, співробітники офісу встигли залишити приміщення до того, як туди увійшли мітингувальники.

Приблизно о 12.30 спецпідрозділи «Беркут» витіснили мітингувальників з офісу ПР.

За даними Головного управління ДСНС у Києві, пожежники врятували 15 чоловік на пожежі в будинку на вулиці Липській, 1 людина загинула.

Міліція також виявила в офісі ПР тіло однієї людини.