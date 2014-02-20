У Вінниці біля управління СБУ почалась стрілянина

У Вінниці біля приміщення УСБУ щойно почалась стрілянина.

Як передає кореспондент УНІАН, стрілянина почалася після втечі керівника області Івана Мовчана, який до того вийшов до людей перед приміщенням ОДА. Люди кричали йому «Ганьба!», повернулись до нього спиною й вимагали написати заяву про відставку.

Мовчан розвернувся й зайшов у середину ОДА, потім чорним ходом виїхала його машина. Натовп людей кинувся його наздоганяти, в цей час біля СБУ почалась стрілянина.