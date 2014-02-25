Колектив закарпатської міліції проситиме Авакова повернути Варцабу на посаду начальника

Колектив закарпатської міліції проситиме керівництво МВС повернути звільненого 24 лютого Василя Варцабу на посаду начальника МВС в Закарпатській області.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні відбулися збори особового складу УМВСУ в Закарпатській області, яке ініціювали представники «Правого сектора» з пропозицією до особового складу міліції самим собі обрати начальника.

На зібранні, крім особового складу закарпатської міліції, були присутні представники «Правого сектора» Закарпаття, журналісти.

Екс-начальник УМВСУ в Закарпатській області Василь Варцаба на початку зустрічі заявив, що він написав рапорт і від сьогодні перебуває на пенсії, виконання всіх обов’язків керівника покладені на першого заступника начальника УМВСУ в Закарпатській області Сергія Росоху. Після цього Варцаба вийшов із зали.

Представники «Правого сектора» виступили й заявили, що завданням № 1 для сил самооборони та для міліції на сьогоднішній момент є збереження спокою в Закарпатській області, недопущення грабежів, мародерства та інших злочинів проти закарпатців. Вони також запропонували, щоб колектив міліції сам обирав собі начальника, до якого мають довіру.

На момент обговорення колективом усі сторонні особи, в тому числі журналісти, покинули залу. За якийсь час до них вийшов Росоха і повідомив, що колектив співробітників міліції Закарпаття одноголосно висловився за те, щоб просити в. о. міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова поновити Василя Варцабу на посаді начальника УМВСУ в Закарпатській області.

Мотивацією такого рішення співробітників міліції Росоха назвав те, що впродовж усіх трьох місяців протистояння в країні Варцаба не вдався до протизаконних дій проти людей, не допустив жодного зіткнення, а тим більше кровопролиття.

Відповідне звернення, повідомив Росоха, направлене в МВС та в територіальні підрозділи міліції, щоб вони також провели відповідні збори та висловили свої думки.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого за повідомленням прес-служби МВС, начальника управління МВС України в Закарпатській області, генерал-майор міліції Василь Варцаба був звільнений з МВС.

24 лютого голова Закарпатської обласної ради Іван Балога звернувся з листами до нових керівників держави в яких просить, призначаючи нових посадовців в області, погоджувати кандидатури з керівництвом обласної ради та місцевим Майданом. Окремо йшлося, про консультації у разі звільнені Вацараби. Станом на 25 лютого новий начальник управління МВС України в Закарпатській області не був призначений.