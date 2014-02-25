Януковича офіційно оголосили в розшук

Екс-президента України Віктора Януковича було оголошено в розшук на підставі пред`явлення підозри за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство. Про це журналістам повідомив виконуючий обов`язки генерального прокурора України Олег Махніцький.

”Можу повідомити, що повідомлено про підозру колишньому Президенту Віктору Януковичу. Він оголошений у розшук. Стаття – масові вбивства людей, ст.115, ч.1 (умисне вбивство) з обтяжливими обставинами”, - заявив він.

Він повідомив, що розшуком Януковича займаються оперативно-розшукові підрозділи СБУ і МВС.

Відповідаючи на питання про те, чи відомо йому щось про результати розшуку, Махніцький сказав: ”Це питання до оперативно-розшукових підрозділів”.

При цьому, відповідаючи на питання про те, чи оголосили в розшук екс-генпрокурора Віктора Пшонку, екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та інших колишніх високопоставлених осіб, в.о. генпрокурора сказав: ”Справу порушено за фактами вбивств, у ній фігурує близько 50 чоловік. В даний час, можливо, буде й більше”.

Махніцький сказав, що Пшонку також оголошено в розшук, проте щодо оголошення в розшук решти посадовців не уточнив.

”Коли оголошено в розшук, також одержано постанову суду про затримання і доставку до суду, тому що арешт може бути обрано після того, як вони затримані та доставлені до суду”, - сказав Махніцький.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Верховна Рада прийняла постанову ”Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень”.

24 лютого виконуючий обов`язки міністра внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що стосовно Януковича порушено кримінальну справу про масові вбивства мирних громадян, і він оголошений в розшук.

Також 24 лютого Аваков повідомив, що вчора разом із головою СБУ Валентином Наливайченко був у Криму, де займався проблемними питаннями Сімферополя і Севастополя та намагався знайти Януковича.

Як сказав Аваков, знайти не вдалося, але з`ясовано, що Янукович вилетів із Києва до Харкова 21 лютого, переночував там, потім вертольотом перелетів до Донецька, звідки літаком намагався вилетіти, але прикордонники не дозволили йому це зробити, і він на автомобілі виїхав до Криму, де зупинився в приватній резиденції та не використав жодної державної резиденції.

За даними Авакова, 23 лютого о 23.50 Янукович підписав заяву про відмову від державної охорони, але залишив близько 15 чоловік охорони і разом з екс-головою своєї адміністрації Андрієм Клюєвим відбув у невідомому напрямі, відключивши всі види зв`язку.