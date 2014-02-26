Підписано наказ про ліквідацію «Беркута»

В.о. міністра внутрішніх справ України Арсен Аваков своїм наказом ліквідовував спецпідрозділ міліції «Беркут».

Про це Аваков написав на своїй сторінці в Facebook сьогодні близько 1.00.

«Беркута» більше немає. Підписав наказ номер 144 від 25 лютого 2014 року «Про ліквідацію спеціальних підрозділів міліції громадської безпеки «Беркут», - повідомив Аваков.

При цьому в.о. міністра зазначив, що про подробиці повідомить на спеціальному брифінгу 26 лютого.