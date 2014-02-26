Звільнено прокурора Києва

Генеральна прокуратура України звільнила прокурора Києва Миколу Бескишкого.

Раніше в.о. президента України Олександр Турчинов представив колективу органів прокуратури в.о. генерального прокурора Олега Махніцького.

Той, у свою чергу, представив першого заступника генпрокурора - державного радника юстиції 2 класу Миколу Голомшу, заступника генпрокурора - державного радника юстиції 2 класу Миколу Банчука.

Також Махніцький повідомив про звільнення з посад заступників генпрокурора Віталія Білоуса, Романа Андрєєва та Лілії Фроловій. Також звільнені з посад прокурори Києва Бескишкий та Харківської області Геннадій Тюрін.

Нагадаємо, 13 лютого Микола Бескишкий пообіцяв закрити всі кримінальні справи, якщо звільнять Майдан.

ТСН