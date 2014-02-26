Міліція затримала зловмисників, які викрали голову РДА

25 лютого невідомі особи примусово вивезли з будинку, що в с. Широчане Дніпропетровської області, голову Апостолівської райдержадміністрації. Таке повідомлення телефоном надійшло до міліції від родичів посадовця.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Правоохоронці встановили, що до будинку під’їхали два автомобіля, з яких вийшли невідомі особи. Вони були одягнуті у спецодяг чорного кольору та тримали в руках предмети, схожі на автомати Калашникова. Чоловіки назвалися працівниками правоохоронних органів та почали вимагати у голови Апостолівської райдержадміністрації 30 тис. доларів США за вирішення питання про незвільнення його з посади.

Посадовець повідомив, що не зберігає вдома таку суму, та запропонував поїхати до місця роботи його дружини, якій належить магазин в м. Апостолове. У супроводі зловмисників він приїхав до магазину, звідки зміг повідомити близьких про подію. Після отримання інформації група з 10 працівників міліції на чолі з начальником районного відділу, озброєна автоматичною і табельною зброєю та екіпірована засобами пасивної оборони, прибула на місце події.

Зловмисники спробували втекти, тож для примусової зупинки їх автомобіля один з працівників міліції у відповідності із Законом України «Про міліцію» зробив 10 пострілів з автомата по колесах автівки. Після цього мікроавтобус вдалося зупинити, а 9 зловмисників – роззброїти та затримати. При затриманні троє з нападників отримали поранення. Один з них госпіталізований, двоє після надання медичної допомоги доставлені до райвідділу.

Серед працівників міліції постраждалих немає. Вживаються заходи до встановлення та затримання осіб, причетних до нападу, яким вдалося втекти. Попередньо, прокуратурою використання вогнепальної табельної зброї співробітниками міліції визнано правомірним. Вилучена у зловмисників зброя попередньо виявилася муляжами. Наразі вона перевіряється експертами.

За даним фактом слідчим відділом Апостолівського райвідділу міліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій) та ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

За скоєння подібних кримінальних правопорушень передбачене покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років з конфіскацією майна.