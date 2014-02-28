Сотника з Львівщини звинуватили у мародерстві у Межигір'ї

Сотник з Майдану зайнявся мародерством в Межигір'ї. Про це у своєму Фейсбуці написав киянин - майданівець, офіцер Анатолій Траксель (Anatoly Traxel). Повідомила polemika.com.ua.

"Призначений " сотник " 31-ї сотні охорони Валерій Білик, виявляється, не тільки боягузливий боєць і просто чмо у стоосутках зі своїми бійцями, а й майстер мародерства - навантажив з подільниками машину " Шкода " зеленого кольору коштовностями з Межигір'я, склав повноваження і втік.

Мені особисто вчора сказали, що був призначений Парубієм. Робимо висновки ...

Білик проживає в Мостицькому районі, село Судова Вишня Львівської області" , - додав він.

Нагадаємо, раніше вже повідомлялося про випадки мародерства на Майдані.

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