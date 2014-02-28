Баганця призначено заступником генерального прокурора

Заступником генерального прокурора України призначено Олексія Баганця.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

Сьогодні Баганця представили колективу Головного слідчого управління ГПУ, йдеться в повідомленні.

Згідно з розподілом обов’язків між керівниками Генеральної прокуратури, Баганець координуватиме роботу Головного слідчого управління ГПУ, Головного управління наглядової діяльності у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури та Головного управління нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та корупцією, поінформували в прес-службі.

При цьому в ГПУ нагадали, що Баганець в органах прокуратури працює понад 30 років. Неодноразово був заступником генерального прокурора України, а також обіймав посади прокурора Львівської, Дніпропетровської, Волинської, Донецької, Рівненської областей.