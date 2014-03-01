Звільнено начальника міліції Сумської області Козицького

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков звільнив начальника управління МВСУ в Сумській області генерал-майора міліції Віктора Козицького.

Як повідомили УНІАН у СЗГ УМВС України в Сумській області, відповідні кадрові зміни Аваков провів у п’ятницю, 28 лютого.

«Міністром внутрішніх справ в територіальних органах звільнено генерал-майора міліції Віктора Козицького, начальника УМВС України в Сумській області», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Козицький був призначений начальником УМВС України у Сумській області із 7 березня 2013 року.

21 лютого Народна Рада Сумської області оприлюднила заяву, в якій вимагала «негайної відставки керівників області та місцевої міліції».

24 лютого позачергова сесія Сумської облради висловила недовіру начальнику УМВС України в Сумській області Козицькому та прокурору області Руслану Білоконю.