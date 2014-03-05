У Сумах будівлі міліції і архіву намагалися підпалити «коктейлями Молотова»

У Сумах в ніч на 5 березня невідомі зловмисники намагалися підпалити «коктейлями Молотова» будівлі відділення міліції, а також міського архіву.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на сесії міськради повідомив начальник відділу дільничних інспекторів міськвідділу міліції Сергій Малко.

«Було зафіксовано факт спроби підпалу будівлі відділу громадської безпеки на вулиці Охтирській, 14. Невідомий кинув пляшку із запалювальною сумішшю у вікно, але, оскільки воно було заґратоване, пляшка розбилася об метал. Оперативний черговий вискочив на вулицю і загасив полум`я, проте на місці події вже нікого не було. Пізніше аналогічний випадок повторився: «коктейль Молотова» кинули у вікно міського архіву на вулиці Харківській, 35. Вікно спалахнуло і згоріло, але документи архіву не пошкоджені», - розповів Малко.

За його словами, на місце подій виїхала слідчо-оперативна група, матеріали внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За цими фактами проводиться перевірка.