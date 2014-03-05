СБУ просить провайдерів повідомляти про спроби втручання та знищення інформаційних ресурсів держави

Служба безпеки України звертається до операторів (провайдерів) телекомунікацій, інших суб’єктів сфери інформатизації та зв’язку, а також громадян з проханням повідомляти про незаконні спроби втручання сторонніми особами в роботу об’єктів національної інформаційної інфраструктури.

Про це йдеться у зверненні СБУ, текст якого передано УНІАН.

«Такі незаконні дії становлять загрозу основним правам та свободам людини, економічним інтересам нашої держави, інформаційній безпеці в цілому», - наголосили в Службі безпеці.

У разі виявлення спроб, намірів та фактів несанкціонованих втручань, блокувань, знищення інформаційних ресурсів держави СБУ просить звертатись до органів і підрозділів СБ України для вжиття невідкладних заходів згідно з визначеною компетенцією.