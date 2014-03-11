На Харківщині невідомі з вогнепальної зброї розстріляли двох чоловіків

У Лозовій Харківської області невідомі з вогнепальної зброї розстріляли двох чоловіків.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, злочин стався сьогодні, 11 березня, близько 1:00 на території гаражного кооперативу в центрі Лозової.

За даними міліції, вночі до лікарні було доставлено двох чоловіків з вогнепальними пораненнями. Один із них – 42-річний чоловік – помер в кареті швидкої допомоги до прибуття в лікарню. Другого – 26-річного чоловіка – прооперовано, на даний час стан його здоров’я тяжкий, стабільний.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Ведеться досудове розслідування.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня в центрі міста з автомата Калашникова невідомий застрелив двох відвідувачів ресторану. Злочинець залишив на місці автомат і зник із місця злочину на автомобілі.