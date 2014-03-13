Невідомі озброєні люди захопили банк в центрі Києва

В центрі Києва на вулиці Московській сьогодні вночі 20 озброєних чоловіків у масках увірвалися у відділення Українського Бізнес Банку

Молодики були озброєні кийками, ножами, також помічений один автомат.

За словами очевидців, замість дверей вхід до банку був закритий листами фанери.

Як повідомив УНІАН очевидець, у вікна було видно, як у приміщенні бігають люди, які щось шукають.

Близько 02.38 правоохоронці повідомили, що невідомі пиляють вхід у сховище. За інформацією джерел, у сховищі є значна сума грошей. Охорона банку заблокували на третьому поверсі будівлі. Під контролем людей у масках опинилися два поверхи.

Згодом нападники випустили одного з охоронців. Він розповів, що банда добре організована і озброєна пістолетами і автоматами. Охоронців роззброїли і закрили в окремому приміщенні. Охоронець підтвердив, що невідомі намагаються проникнути у сховище.

О 3-й годині до правоохоронців біля відділення банку прибуло підкріплення - бійці ”Титану”.

Невідомі в масках випустили решту охоронців - 5 осіб.

Останній зі звільнених з будівлі розповів, що перед тим, як випустити, до нього підійшов чоловік в балаклаві і сказав, що вони не збираються грабувати банк, а лише взяли його під охорону. Крім того, невідомий повідомив охоронцеві, що зброю, відібрану в охорони, вони беруть під опис і повернуть в процесі переговорів.

Тим часом, і в Самообороні Майдану, і в «Правому секторі» заперечують причетність своїх людей до захоплення банку.

Близько 4-ї години відбулися переговори представників Самооборони Майдану і чоловіків у масках. За результатами переговорів загарбники погодилися здатися і звільнити банк.

До будівлі під`їхало 10 бійців спецпідрозділу ”Альфа”. Для виходу загарбників було організовано коридор.

Через годину молодиків почали виводити з банку. Усі спортивної статури в масках, декотрі в камуфляжі. Розмовляють з російським акцентом. На виході їх обшукують і забирають зброю. Вилучено не менше чотирьох автоматів Калашникова.

Український Бізнес Банк (раніше АБ ”Донеччина”) відомий тим, що з 2003 року головою правління, президентом, а потім радником у ньому був колишній голова НБУ, колишній перший віце-прем`єр Сергій Арбузов.