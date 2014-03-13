У Запорізькій області до будинку місцевого жителя увірвалися двоє в масках, одного з нападників застрелено

У Запорізькій області до будинку жителя с. Мануйлівка Приморського району Запорізької області увірвалися двоє невідомих у масках. Захищаючись, господар застрелив одного з нападників.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків із громадськістю Запорізького головного управління міліції, сьогодні, 13 березня, близько 2-ї години ночі до Приморського райвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що о 1:30 двоє невідомих у масках на обличчі, розбивши вікно, вдерлися до будинку 55-річного місцевого жителя.

«Виїхавши на місце події, співробітники міліції встановили, що зловмисники погрожували господарю ножем і завдали йому тілесних ушкоджень молотком. Чоловік, намагаючись чинити опір, вистрілив із зареєстрованої мисливської рушниці, що належить йому. Внаслідок цього, один із нападників дістав вогнепальне поранення в область тулуба, від якого помер у дворі будинку», - повідомили в міліції.

Особу загиблого встановлено. Ним виявився раніше судимий за скоєння корисливих злочинів 30-річний житель району.

Другий зловмисник, за даними правоохоронців, втік з місця події на автомобілі.

Слідчим слідчого відділу Приморського РВ ГУМВС України в Запорізькій області за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст.187 ч.3 - «Розбій» КК України. Проводиться досудове розслідування.