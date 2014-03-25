Аваков визнав, що у нових органах влади є «перші корупційні паростки»

Виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ України Арсен Аваков визнав, що в нових органах влади є «перші корупційні паростки» і наголосив на публічності розслідування таких злочинів.

Про це йдеться у Авакова щодо боротьби з корупцією, текст якої розміщено на сайті МВС.

”Розслідування корупційних схем важливі не тільки і не стільки з точки зору покарання винних і забезпечення повернення коштів державі, скільки для того, щоб виступити таким собі щепленням у нових механізмах державної влади, яка нині вибудовується, а також для того, щоб викорінити корупцію”, - зазначив він.

Аваков визнав, що ”перші корупційні паростки і наміри в нових органах влади вже є”.

”Тому, вкрай важливо сьогодні публічно говорити про ті злочини, які нині розслідуються, а також про їх результати, в тому числі і проміжні”, - йдеться в заяві.