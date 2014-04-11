У центрі Херсона пограбували продуктовий магазин, убивши 23-річну продавщицю

У Херсоні у четвер, 10 квітня, о 12:40 у підсобному приміщенні продуктового магазина в центрі Херсона по вулиці Горького було знайдено труп 23-річної продавщиці.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі УМВС у Херсонській області, встановлено, що з магазина зникли деякі товари і вся виручка з касового апарату.

Також повідомляється, що на тілі убитої не було видимих ознак насильницької смерті, проте експерти встановили, що дівчину було задушено.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості кримінального провадження за п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України (Умисне вбивство з корисливих мотивів). Санкція даної статті КК передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.