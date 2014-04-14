”Правий сектор” заявляє, що міліція незаконно затримала і побила його активістів на межі Полтавською і Харківський областей.

Про це УНІАН повідомив координатор організації у Полтавській області Іван Балацький.

За його словами, у Чутові на блокпосту автобуси були зупинені, і міліціонери витягували людей з машин і били їх.

«Вони били їх і затримували, і все нібито за те, що у них є зброя. Але жодної одиниці зброї вилучено ні у кого не було. Було побито 30 активістів. Решту автобусів було попереджено хлопцями, які потрапили в цю засідку, і вони до поста не доїхали. Потім побитих хлопців міліція привезла і нам повернула. Кілька осіб і сьогодні перебувають у першій лікарні Полтави.

На Харків їхали люди з Києва, з Майдану. Це вони їхали до себе додому. Частина людей з Полтави їхали до Харкова на 18.00, на марш єднання», - сказав Балацький.

Він також повідомив, що міліція не склала жодного протоколу з вилучення зброї або коктейлів Молотова.

Балацький також спростував заяву народного депутата Сергія Капліна про підготовлюваний штурм ”Правим сектором” Полтавського УМВС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Полтавської області, прокуратура області відкрила кримінальне провадження щодо правомірності дій міліції при затриманні громадян на межі Полтавської і Харківської областей.

Згідно з повідомленням, до прокуратури Полтавської області звернувся громадянин із заявою про те, що 12 квітня на межі Полтавської і Харківської областей співробітники міліції завдали йому тілесних ушкоджень. Одночасно через ЗМІ міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков звернувся до органів прокуратури з проханням провести перевірку і дати оцінку подіям, які відбулися 12 квітня на межі Полтавською і Харківських областей.

«Враховуючи ці звернення, прокуратурою Полтавської області розпочато кримінальне провадження щодо правомірності дій правоохоронців, а також групи громадян на межі Полтавської і Харківської областей 12 квітня. Правова кваліфікація правопорушення - ч. 2 ст. 365 Кримінального Кодексу України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу)»,- повідомив прокурор Полтавської області Олександр Закорецький.

Разом з тим прокурор відзначив, що в УМВС України у Полтавській області надійшла інформація про те, що з Києва до Харкова для участі у масових заходах виїхала автоколона з групою громадян чисельністю 400 осіб зі зброєю. Близько 16.00 на межі названих областей працівники харківської і полтавської міліції зупинили 5 мікроавтобусів і 7 легкових автомобілів.

При огляді транспортних засобів у більшості пасажирів правоохоронці виявили і вилучили предмети і засоби, які могли бути використані для агресивних дій в умовах масових акцій. А саме: три револьвери і патрони, травматичний пістолет, спецзасіб травматичної дії «Сталкер» і набої до нього, пластмасовий ящик з пляшками з-під пива у кількості 15 шт. з речовиною чорного кольору, 13 ножів, 12 саперних лопаток, 10 шоломів, 9 щитів, 4 газових балончика, 3 металевих кийки, а також металеву сокиру, телескопічну палицю, електрошокер, дерев`яну палицю.

З метою недопущення ескалації конфлікту, після тривалих переговорів була досягнута домовленість про повернення вказаної групи громадян до Києва, Полтави. Зараз продовжуються слідчі дії з метою встановлення всіх обставин цієї події.

«Ситуація в Полтавській області поки спокійна і контрольована», - акцентував керівник прокуратури Полтавської області Закорецький.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня близько 16-ї години співробітники міліції в селищі Чутове зупинили близько десяти автобусів, які рухалися у напрямку Харківської області і проїздили Полтавську транзитом з інших регіонів. Під час перевірки даного транспорту у багатьох пасажирів були виявлені засоби, які використовуються під час масових безладах: «коктейлі Молотова» в ящиках, велику кількість вибухопакетів, списи, бити, кийки, щити, каски, ножі, інша холодна зброя тощо. Близько 70 осіб було затримано.