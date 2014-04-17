У Києві з вини нетверезого водія двоє осіб загинули та троє отримали травми, в тому числі інспектор ДАІ

У столиці з вини нетверезого водія двоє людей загинули та троє отримали травми. Серед травмованих інспектор ДАІ.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УДАІ Києва, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 16 квітня, о 23-й годині. На проспекті Бажана, 14, не розминулися автомобілі марок «Mercedes-Benz SL 500» та «Škoda Felicia».

За попередніми даними, нетверезий 29-річний водій «Мерседеса», рухаючись з боку Південного мосту у напрямку Харківської площі, скоїв зіткнення з автомобілем «Škoda Felicia». Після чого його відкинуло на припарковані в крайній лівій смузі автомобілі «Toyota Camry», «Daewoo Nexia» та «Suzuki Grand Vitara» та п’ятьох пішоходів, які перебували на проїзній частині дороги.

Внаслідок наїзду тяжкі травми отримав 34-річний інспектор ДПС ДАІ, який на той час оформлював раніше скоєну дорожньо-транспортну пригоду, та ще двоє пішоходів: 19-річного хлопця доправили до лікарні, а 25-річний чоловік загинув на місці пригоди. Внаслідок отриманих травм загинув і 46-річний пасажир автомобіля «Daewoo», який на той час знаходився у салоні авто.

При цьому в ДАІ зазначили, що годиною раніше на цьому місці водій автомобіля «Daewoo Nexia» скоїв наїзд на пішохода і інспектори Дердавтоінспекції саме оформляли цю автопригоду.

За словами начальника столичної ДАІ Миколи Макаренка, водій «Мерседеса», який керував автомобілем з явними ознаками алкогольного сп’яніння», від проходження медичного огляду у присутності двох свідків відмовився. Його було відсторонено від керування та складено адміністративний протокол. Для з’ясування всіх обставин водія було доставлено до райвідділу міліції.

«Як повідомили медики, стан інспектора стабільно тяжкий і він потребує переливання крові. Тому 10 працівників ДАІ поїхали до лікарні, щоб здати для нього кров», - поінформували також в Державтоінспекції