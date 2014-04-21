МВС: Слов`янськ є найнебезпечнішим містом в Україні через присутність збройних формувань і неконтрольований обіг зброї

Слов`янськ на сьогодні є найнебезпечнішим містом в Україні через присутність диверсантів, незаконних збройних формувань і неконтрольований обіг вогнепальної зброї.

Про це йдеться у зверненні МВС з приводу перестрілок в місті Слов`янську в ніч з 19 на 20 квітня. Звернення оприлюднено на сайті відомства.

МВС заявляє, що органами внутрішніх справ в ніч з 19 на 20 квітня не проводилося жодних силових операцій в Донецькій області і в місті Слов`янську зокрема.

«У той же час не може не насторожувати швидкість, з якою на місці перестрілки з`явилися телевізійні групи російських телеканалів, і явно замовний сюжет інформаційних повідомлень у російських ЗМІ. Першоджерелом інформації є ЗМІ, підконтрольні Дмитру Кисельову, оголошеному персоною нон-грата в ЄС, США та Канаді», - зазначається у зверненні.

МВС заявляє, що після захоплення озброєними терористами міста Слов`янська ситуація в місті не контролюється органами внутрішніх справ. Після захоплення Слов`янського міського відділу міліції місцевим жителям, у тому числі з кримінальним минулим, було видано більше 400 одиниць вогнепальної зброї, що і призводить до травм і жертв.

Два пістолета ПМ зі Слов`янського міськвідділу міліції позавчора вилучені в Донецьку, де двоє громадян в стані алкогольного сп`яніння почали з`ясовувати між собою стосунки із використанням вогнепальної зброї.

Зважаючи на присутність у місті закордонних диверсантів і незаконних збройних формувань, а також неконтрольованого обігу вогнепальної зброї, Слов`янськ є сьогодні найбільш небезпечним містом в Україні.

«Після відновлення на території Слов`янську режиму законності і правопорядку органи внутрішніх справ проведуть розслідування за кожним повідомленням в ЗМІ про випадки використання вогнепальної зброї, а також про жертви і поранення», - обіцяють в МВС.

Міністерство звертається до всіх громадян України із закликом здати незареєстровану вогнепальну зброю, в тому числі ту, що викрадена з адміністративних будівель МВС і СБУ в Луганській і Донецькій областях.

«Громадяни, які добровільно здали зброю, будуть звільнені від відповідальності в тому випадку, якщо вони не скоїли тяжких злочинів із використанням зброї», - підкреслили в МВС.

Як повідомляв УНІАН, за даними МВС України, сьогодні вночі в Слов`янську під час перестрілки між двома групами громадян одна людина загинула, а три - одержали поранення.

«У місті Слов`янськ Донецькій області 20 квітня близько 3.00 на блокпосту між двома групами громадян виникло озброєне зіткнення. У результаті одна людина загинула і три одержали вогнепальні поранення. Потерпілих госпіталізовано», - зазначається у повідомленні МВС.

Деякі російські ЗМІ розповсюдили інформацію про причетність до перестрілки у Слов`янську представників «Правого сектору».

Пізніше «Правий сектор» заявив, що не має стосунку до перестрілки у Слов`янську, а спроби російських ЗМІ пов`язати ці події з представниками організації, спрямовані на залякування людей на сході України.