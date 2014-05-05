В Одесі намагалися підпалити відділення банку

У Суворовському районі Одеси в ніч на понеділок, 5 травня, невідомі намагалися підпалити відділення банку.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, до Суворовського райвідділу міліції надійшла заява від працівника одного з відділень банку, розташованого на вулиці Балковська, «про необхідність застосування заходів до невстановлених осіб, які пошкодили майно банку».

«Встановлено, що приблизно о другій годині ночі на вхідні двері відділення невідомі кинули дві пляшки з якоюсь речовиною. В результаті одна з пляшок розбилася, а інша пошкодила дверне скло, й залетіла всередину приміщення», - повідомили у відділі.

На місці події працюють співробітники міліції. За цим фактом почато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.