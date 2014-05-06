Невідомі обстріляли дачу головного редактора «ОстроВа»

Невідомі обстріляли з вогнепальної зброї вікно дачі головного редактора «ОстроВа», координатора Комітету патріотичних сил Донбасу (КПСД) Сергія Гармаша приблизно о 23.00 у понеділок, 5 травня.

Як повідомляє «ОстроВ», мішенню також міг бути народний депутат від партії «УДАР» Єгор Фірсов, який перебував у будинку і також є членом КПСД.

Нападникам також відповіли стріляниною з вогнепальної зброї, після чого ті зникли. Потерпілих немає.

Фірсов і Гармаш тимчасово залишили Донецьку область.

Раніше було викрадено двох людей, які входять до складу КПСД.

У понеділок до офісу донецької облорганізації «УДАРу» приходили четверо автоматників у масках.