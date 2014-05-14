У Артемівську сепаратисти викрали двох міліціонерів

У Артемівську Донецької області сепаратисти викрали двох міліціонерів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляють місцеві журналісти в соціальних мережах з посиланням на родичів викрадених.

Двох співробітників міськвідділу міліції м. Красний Лиман - начальника сектору кримінального розшуку Ярослава Меженного і начальника сектору громадської безпеки Леоніда Бровкіна - було викрадено 12 травня вдень у місті Артемівську, де обидва проживали.

Інформації про їх місцезнаходження немає, в прес-службі Головного управління МВС України в Донецькій області про викрадання, що відбуваються, не повідомляють.