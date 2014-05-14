У Артемівську сепаратисти викрали двох міліціонерів
09:55, 14 травня 2014Кримінал
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У Артемівську Донецької області сепаратисти викрали двох міліціонерів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляють місцеві журналісти в соціальних мережах з посиланням на родичів викрадених.
Двох співробітників міськвідділу міліції м. Красний Лиман - начальника сектору кримінального розшуку Ярослава Меженного і начальника сектору громадської безпеки Леоніда Бровкіна - було викрадено 12 травня вдень у місті Артемівську, де обидва проживали.
Інформації про їх місцезнаходження немає, в прес-службі Головного управління МВС України в Донецькій області про викрадання, що відбуваються, не повідомляють.
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