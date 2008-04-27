У Гонконзі піднято «Нафтогаз-67»

27 квітня піднято на поверхню українське судно “Нафтогаз-67”, яке зазнало аварії у Південно-Китайському морі.

Роботи з підйому судна почалися сьогодні о 00:30 за київським часом, повідомляє прес-служба Міністерства транспорту та зв’язку України.

Станом на 9:00 за київським часом „Нафтогаз-67” піднято до рівня основної палуби. Найближчим часом відкачуватиметься вода з судна.

По завершенню відкачки експерти оцінять стан судна, у тому числі – щодо латання пробоїни, відновлення його плавучості та доставки до берега.

На місці розташування „Нафтогаз-67” знайдено тіло українського моряка. Триває ідентифікація.

Як повідомлялося, аварія сталася 22 березня поблизу острова Лантау в результаті зіткнення з великотоннажним китайським сухогрузом "Яохай". З 25 членів екіпажа "Нафтогазу-67" семеро були врятовані. Водолазами знайдені тіла лише трьох українських моряків. 15 чоловік вважалися зниклими без вісті.

***Власник "Нафтогазу-67" - ДАТ "Чорноморнафтогаз" (Сімферополь, Крим).