В ДТП у Криму постраждав німець

ВАЗ не розминувся з Ніссаном і ВАЗом

У Криму внаслідок ДТП постраждав громадянин Німеччини, 1949 року народження. Як повідомляє прес-служба ДАІ Криму, водій автомобіля «ВАЗ-2106» при виконанні обгону виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з машинами «Ніссан» та «ВАЗ-2101». Внаслідок ДТП постраждали пасажир авто «Ніссан» - житель міста Гросшонеберг, 1949 р.н. (закритий перелом 3-4 ребер), водій цієї машини - мешканка міста Чернівці, 1960 р.н. (забій грудної клітини) та водій автомобіля ВАЗ-2106 - мешканець с. Цветочне, 1970 р.н. (відкритий перелом правого стегна, закритий перелом лівої голені, травматичний шок, тупа травма живота).

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