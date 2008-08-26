В Євпаторії триває міжнародний фестиваль «Гьозльов к`апуси»

В Євпаторії триває V Міжнародний фестиваль кримськотатарської та тюркської культур "Гьозльов к`апуси - Східний базар".

Головна мета фестивалю - сприяти розвитку національної культури і традицій кримськотатарського народу, інформує євпаторійський портал "Каламіт"

В рамках творчого форуму планується провести виставку декоративно-прикладного мистецтва, гала-концерт за участю зірок Криму, а також зарубіжжя, відбудуться змагання з національної боротьби куреш. Зокрема, сьогодні пройдуть «Ашикськие читання», присвячені легендарному бардові Ашику Умеру (Омеру). У програмі читань – виступи відомих філологів, істориків, краєзнавців з Сімферополя і Євпаторії.

Організаторами фестивалю є виконавчий комітет Євпаторійської міської ради, Міністерство у справах молоді, сім`ї і гендерної політики АР Крим.

***В перекладі з тюркської "Гьозльов к`апуси" означає "ворота Гьозльова" (Гьозльов - так колись називалася Євпаторія).