Презентація Всеукраїнського проекту «Мазепа. Made in Ukraine»

27 серпня - 12.30. Презентація Всеукраїнського культурного проекту «Мазепа. Made in Ukraine». Презентацію проводять Ольга Ковальовська, історик, автор книги «Іван Мазепа: в запітаннях і відповідях»; Оксана Лєвкова, виконавчий директор Всеукраїнського об`єднання «Громадський рух «Не будь байдужім!». Інформаційний прес-центр (вул. Севастопольська, 8, к. 106).

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