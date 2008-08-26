5 посадовців автотрансінспекції викрито в Севастополі

Піймали на хабарях

У Севастополі викрито п’ятьох посадовців територіального управління головавтотрансінспекції. Як повідомляє прес-служба МВС, вони вимагали та отримували хабарі від посадових осіб підприємств пасажироперевізників за безперешкодну роботу в здійсненні пасажирських перевезень на території міста. Задокументовано 16 фактів отримання хабарів на загальну суму понад 15 тис. гривень. Прокуратурою міста порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара).

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