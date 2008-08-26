У Ющенка пропонують заборонити комуністів

У Секретаріаті Президента (СП) України вимагають від правоохоронних органів відреагувати на дії представниками Комуністичної партії, які днями зірвали прямий ефір Державної телерадіокомпанії «Крим», «застосувавши силу проти журналістів», заявив заступник глави СП Ігор ПУКШИН.

Як повідомляє прес-служба Президента України, на думку І.ПУКШИНА, діяльність Компартії останнім часом все частіше набуває характеру організованого кримінального угрупування. «Насилля проти журналістів у Криму - це не просто злісне хуліганство та порушення конституційних прав громадян на отримання інформації. Це цілеспрямована і послідовна антидержавницька діяльність», - заявив він.

Заступник глави СП переконаний, що суспільство та політичні сили, які представляють інтереси українців, мають визначитися щодо «доцільності існування антидержавницької ідеології» в Україні.

За даними ЗМІ, кримські комуністи зірвали трансляцію програми ДТРК «Крим» про НАТО, заблокували входи до приміщення телебачення.