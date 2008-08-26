Яценюк вимагає повернути в школи... політінформацію

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК пропонує ввести в середній школі викладання «ідеологічних предметів».

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер парламенту сказав під час науково-практичної конференції.

За його словами, зокрема, йдеться про необхідність введення курсу правознавства як системної дисципліни, а не 1-2-годинного курсу.

А.ЯЦЕНЮК також вважає за необхідне введення в середній школі інформаційної години. Він нагадав, що в системі радянської освіти передбачалося проведення раз на тиждень політінформацій. За його словами, щось подібне має бути і в українській школі, оскільки учні мають розуміти події, які відбуваються в країні і робити власні висновки.

На думку голови ВР, також у школах доцільно було б випускати інформаційні бюлетені, в яких були б визначені «чіткі базові акценти», виходячи із державних підходів.

Крім того, А.ЯЦЕНЮК вважає, що в школах повинен викладатися курс з інформування учнів про видатних українців і їхні ролі у розвитку Української держави та світової культури.