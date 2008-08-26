Російська громада Криму висловлює солідарність з осетинами

Російська громада Криму підтримує звернення Ради Федерації і Державної думи і укази Президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА про визнання незалежності Абхазії і Південної Осетії.

Про це йдеться в заяві президії Думи Російської громади Криму, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Російська громада Криму називає рішення Держдуми і Президента РФ адекватними відповідями на ”збройну агресію Грузії проти Південної Осетії” і ”агресивну політику” США і країн НАТО, ”на політику подвійних стандартів, відповідно до якої вони визнають незалежність Косово, але не бажають надавати незалежність Абхазії і Південній Осетії”. «І це при тому, що земля Абхазії і Південної Осетії є споконвічною територією абхазів і осетин, на відміну від Косово, яке є споконвічною територією Сербії», - підкреслюється в заяві.

Російська громада Криму висловлює солідарність з народами Абхазії і Південної Осетії і сподівається на послідовну політику РФ з посилення підтримки співвітчизників за рубежем.

«Ми впевнені, що переважна більшість кримчан також цілком підтримує дії Росії відносно Абхазії і Південної Осетії. Росіяни, російськокультурні жителі Криму, незважаючи на 17-річний відрив від Росії, продовжують жити разом із нашою Великою Батьківщиною, зміцнюючи наші культурні і духовні зв`язки. Упевнені, що прийде час відновлення і зміцнення політичних зв`язків», - заявляє Російська громада Криму.