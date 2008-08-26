В Україні стартує проект «Мазепа. Made in Ukraine»

У Києві відбулася презентація всеукраїнського культурного проекту “Мазепа. Made in Ukraine”.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами організаторів акції – представників Громадського руху “Не будь байдужим!” – проект передбачатиме низку заходів, покликаних відкрити новий погляд на видатного українця, гетьмана Івана Мазепу.

Лідер гурту “Воплі Відоплясова” Олег СКРИПКА на презентації зазначив, що він вважає І.Мазепу особистістю №1 у світі.

“Для мене (І.Мазепа) – це особистість №1, не тільки в Україні, а й у всьому світі. Я не так давно знайомий з його поезією, але я можу як фахівець сказати: якщо людина яскраво, глибоко пише вірші, пісні, то це не може бути негарна людина або бездарний політичний діяч”, – сказав О.СКРИПКА.

Порівнюючи українського гетьмана з національною героїнею Франції ХV ст. Жанною д’Арк, редактор журналу “Український тиждень” Юрій МАКАРОВ підкреслив саме реальність Івана Мазепи і його вчинків. “Навколо якоїсь Жанни д’Арк ви знаєте чимало байок, казок. І суспільство визнає, що хай буде так і ми будемо гратися в цю вигадану Жанну д’Арк. У нас є абсолютно реальний персонаж фантастичної чарівності, державний муж, поет, плейбой, людина, яка визначала моду свого часу, фантастично освічена людина, людина зі смаком, чого бракує значною мірою сучасній Україні”, – сказав Ю.МАКАРОВ.

Історик Ольга КОВАЛЕВСЬКА, автор книги “Іван Мазепа у запитаннях і відповідях”, приуроченої до початку проекту “Мазепа. Made in Ukraine”, розповіла, чому в центрі її уваги саме постать Івана Мазепи. “Наступні півтора роки у нас складається така ситуація, що ми маємо одразу збіг кількох визначних дат: це і 370 років із дня народження гетьмана (Івана Мазепи – УНІАН), це триста років з дня його смерті, це 300 років з моменту Батуринської трагедії, 300 років тому відбулася Полтавська битва. Відповідно, збіг цих дат примушує нас реагувати саме на постать Мазепи”, – зазначила вона.

Мистецькі акції у рамках проекту, зокрема і концерти відомих українських виконавців, відбудуться у 41 місті обласного і районного значення протягом вересня 2008 – липня 2009 років.

Також О.КОВАЛЕВСЬКА повідомила про організований Громадським рухом “Не будь байдужим!” всеукраїнський конкурс творів “Хто для мене Іван Мазепа”, в якому планується участь понад 2 тис. українських шкіл.