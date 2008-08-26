У Ющенка придумали ще один тест на вірність для Тимошенко

Заступник глави Секретаріату Президента України Андрій ГОНЧАРУК заявляє, що розгляд і прийняття рішення щодо постанов уряду про порядок перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України буде тестом на відповідність позиції Кабінету міністрів українським національним інтересам.

Про це йдеться у коментарі А.ГОНЧАРУКА, текст якого обнародуваний на офіційному сайті Президента України.

«Це вже не перша спроба ухвалення відповідних постанов. Попереднього разу уряд на чолі з прем`єром проголосував за їх ухвалення одностайно; але прем`єр чомусь не підписала і не оприлюднила їх. Президент мав скликати засідання РНБОУ, на якому було ухвалено відповідні укази. Переконаний, що настав час, коли уряд має продемонструвати одностайність, а прем`єр - виконати його рішення», - наголосив А.ГОНЧАРУК.

Він роз`яснив, що уряд має фактично реалізувати рішення, за які вже голосував - і затвердити формальні процедури, що забезпечать виконання указів Президента України, якими вводяться в дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо порядку перебування Чорноморського флоту РФ на території України.

«Уряд не може скасувати рішення РНБОУ, але здатен ускладнити його виконання, якщо не ухвалить необхідних технічних рішень або спробує вихолостити їх зміст. Будемо сподіватися, що уряд зможе справою довести власні заяви щодо забезпечення національних інтересів України», - зауважив А.ГОНЧАРУК.

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня перший заступник глави Секретаріату Президента України - представник Президента у Кабінеті міністрів Олександр ШЛАПАК у письмовому зверненні до першого віце-прем’єр-міністра Олександра ТУРЧИНОВА заявив, що Кабмін повинен негайно підписати і оприлюднити постанови, що стосуються діяльності Чорноморського флоту Російської Федерації на території України.

О.ШЛАПАК нагадав, що 25 червня 2008 року Кабміном розглянуті внесені Міністерством оборони України проекти постанов «Про затвердження Порядку узгодження з компетентними органами України пересувань, пов`язаних із діяльністю військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації поза місцями їх дислокації на території України» і «Про внесення змін до Порядку перетину державного кордону України військовослужбовцями, військовими кораблями (судами забезпечення) і літальними апаратами Чорноморського флоту Російської Федерації, який знаходиться на території України».

25 серпня прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО повідомила, що уряд в середу, 27 серпня, планує розглянути проекти постанов щодо порядку перебування ЧФ Росії на території України.