Міносвіти планує затвердити нові умови прийому до ВНЗ

Міністерство освіти та науки України планує затвердити вже у вересні цього року нові умови прийому до вищих навчальних закладів на 2009-2010 навчальний рік.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції міністр освіти і науки України Іван ВАКАРЧУК.

Він нагадав, що проект відповідного наказу вже оприлюднений і передбачається, що він буде підписаний вже у найближчі дні. Пізніше, згідно з процедурою, він буде зареєстрований в Мін’юсті.

«Є така можливість вперше в цьому навчальному році значно раніше затвердити умови прийому. Ми плануємо, що ми їх затвердимо у вересні. А вже в жовтні-листопаді вищі навчальні заклади затвердять свої правила прийому до ВНЗ з тим, щоб випускники середніх шкіл вже в листопаді мали перед собою ці правила прийому і змогли готуватись до випробувань через зовнішнє незалежне оцінювання», - сказав І.ВАКАРЧУК.

Щодо розпочатого нового навчального року 2008-2009, міністр сказав, що в Україні він розпочався організовано. Це стосується і шкіл в районах, які постраждали від повені. За його даними, загалом у Західній України у шести областях було підтоплено 317 закладів освіти.

І.ВАКАРЧУК звернув увагу, що розпочався навчальний процес і для школярів у Харківській області – там, де мали місце події, пов’язані з вибухами.

«Частина буде навчатися у другу зміну. Але з часом все буде відремонтовано і діти будуть мати можливість навчатись у рідних школах, тобто там, де навчались», - запевнив міністр.

За інформацією Міносвіти, 1 вересня в Україні розпочали роботу майже 20,6 тис. загальноосвітніх навчальних закладів державної та комунальної форм власності, у тому числі 13,9 тис. – у сільській місцевості. Почали навчання понад 4,6 млн. учнів. Вперше за парти сіли 379 тис. дітей (у минулому році їх було 384 тис.). Навчальний процес у загальноосвітніх навчальних закладах забезпечуватимуть майже 500 тис. педагогічних працівників. На сьогоднішній день вільними залишаються у сфері освіти близько 400 посад, які, за словами міністра, будуть заповнені в найближчі 1-2 тижні.

За оперативними попередніми даними Міносвіти, станом на 1 вересня студентами перших курсів ВНЗ, які підпорядковані МОН, стали понад 252 тис. осіб. (у 2007 – 361 тис. осіб), у тому числі сільської молоді понад 72 тис. осіб (99 тис. осіб.). З урахуванням сертифікатів незалежного зовнішнього тестування до ВНЗ зараховано понад 179 тис. осіб.