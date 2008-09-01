У НУ-НС просять Генпрокуратуру розслідувати інцидент на TV у Криму

Народний депутат-нашоукраїнка Ольга ГЕРАСИМ’ЮК направила депутатське звернення на ім’я Генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА з проханням забезпечити проведення розслідування інциденту, який стався в серпнi в Сімферополі на території державної телерадіокомпанії «Крим».

Про це повiдомляє прес-служба НУ-НС.

«Група хуліганів була проведена до студії прямого ефіру депутатами, - йдеться у зверненні. - Хуліганство й перешкоджання працівникам ТРК виконувати свої професійні обов’язки стали можливими за мовчазного потурання працівників міліції, які не вжили жодних передбачених законом заходів на затримання хуліганів і наведення громадського порядку на території ДТРК «Крим», допустили сторонніх людей в ефірну студію. Інцидент був запланований і знімався учасниками хуліганської акції на телекамеру. В акції були також задіяні малолітні діти. Подібні дії під проводом комуністів вже застосовувалися щодо ТРК “Крим” і залишилися без оцінки, що сприяло повторенню хуліганства».

О.ГЕРАСИМ’ЮК у своєму зверненні просить Генпрокурора притягти до відповідальності хуліганів а також представників правоохоронних органів, які своєю бездіяльністю сприяли зриву ефіру.

Нагадаємо, в ефірі ДТРК «Крим» мала відбутися дискусійна передача «Зелений коридор», на тему взаємин України і НАТО, куди були запрошені представники різних політичних партій і громадських організацій, політологи, журналісти, військові, депутати кримського парламенту. Проте комуністи спочатку влаштували блокування входу на територію ДТРК «Крим», а потім увірвались до телерадіокомпанії.

За словами депутата кримського парламенту, голови контрольно-ревізійної комісії Кримської республіканської організації Комуністичної партії України В’ячеслава ЗАХАРОВА, «кримські комуністи, які прибули для участі в програмі, не вдавалися до спроб її зриву, а, навпаки, вимагали проведення передачі в прямому ефірі, як було обіцяно раніше». «Але саме така вимога комуністів про проведення передачі в прямому ефірі, а не в записі, не влаштувала організаторів, і вони самостійно прийняли рішення відмінити проведення передачі», - сказано в заяві В.ЗАХАРОВА. Комуніст також розкритикував проведення інформаційних передач про НАТО в Криму, «де майже 100 (ймовірно, відсотків – УНІАН) проживаючих громадян категорично не сприймають спроб Президента України В.ЮЩЕНКА втягнути Україну в НАТО». «Більше того, дивно виглядає організація пропаганди натовського курсу Президента на державній телерадіокомпанії, роботу якої, до речі, оплачують з кишень платників податків, які в більшості своїй виступають проти НАТО», - сказав В.ЗАХАРОВ.