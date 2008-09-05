У Криму у двох молодиків вилучено 6 кг марихуани
12:54, 05 вересня 2008Крым
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Громадяни РФ, віком 19 та 23 років
У Кіровському районі Автономної Республіки Крим затримано двох громадян Російської Федерації - віком 19 та 23 роки, у яких вилучено відповідно 5 кг та 1 кг марихуани.
Про це повідомляє прес-служба МВС України.
А у кримському місті Джанкой затримано 34-річного безробітного, за місцем проживання якої вилучено 200 грамів ацетильованого опію, 2 грами героїну та 63 пігулки сильнодіючого лікарського засобу "Димедрол".
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