У Криму у двох молодиків вилучено 6 кг марихуани

У Кіровському районі Автономної Республіки Крим затримано двох громадян Російської Федерації - віком 19 та 23 роки, у яких вилучено відповідно 5 кг та 1 кг марихуани.

Про це повідомляє прес-служба МВС України.

А у кримському місті Джанкой затримано 34-річного безробітного, за місцем проживання якої вилучено 200 грамів ацетильованого опію, 2 грами героїну та 63 пігулки сильнодіючого лікарського засобу "Димедрол".