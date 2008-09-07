Спека ще трохи протримається

Прогноз погоди на 8-10 вересня

8-10 вересня в Криму без опадів. Як повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, 8 вересня на території автономії вночі 15-20°, вдень 28-33°, вітер переважно північно-східний 5-10 м/с. За прогнозами синоптиків, у вівторок, 9 вересня, в Криму вночі 12-17°, вдень 25-30°, вітер переважно південний 5-10 м/с. Температура вночі 10 вересня - 11-16°, вдень 23-28°, вітер північно-західний 5-10 м/с.

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