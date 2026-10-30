Скільки коштують 100 доларів у 'ПриватБанку': актуальний курс валют на п’ятницю

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 45,87 грн, євро – 51,28 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у пʼятницю, 30 жовтня, знизився на 9 копійок і становить 45,90 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 55 копійок і складає 51,20 гривні за євро.

Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 45,30 гривні, а євро - за курсом 50,20 гривні за одиницю іноземної валюти.

Таким чином, купити 100 доларів у відділеннях банку сьогодні можна за 4590 грн. 100 євро обійдуться у 5120 грн.

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Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у пʼятницю залишився без змін і складає 45,87 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні знизився на 53 копійки і становить 51,28 гривні.

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 30 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 45,53 гривні за долар. Тобто українська валюта зміцнилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на пʼятницю було встановлено на рівні 50,68 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 9 копійок.

Курс долара до гривні в банках 30 жовтня знизився на 2 копійки і складає 46,04 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 45,37 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні знизився на 4 копійки і становить 51,39 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,60 гривні за євро.

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