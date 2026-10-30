Сі Цзіньпін проводить рекордні чистки серед вищих чиновників, – The Guardian

Кампанія Сі щодо викорінення корупції може використовуватися як інструмент для усунення політичних суперників або покарання за нелояльність.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін посилює масштабні чистки серед вищих чиновників і виключив з Комуністичної партії рекордну кількість членів. Як пише The Guardian, на одному з важливих політичних заходів було зафіксовано безпрецедентну кількість порожніх місць.

Так, на п’ятому пленумі, що відбувся цього тижня – зборах вищих посадових осіб, які проводяться приблизно раз на рік, – з лав партії було виключено рекордну кількість осіб: 33.

У роботі пленуму взяли участь лише 279 основних членів та кандидатів у члени Центрального комітету КПК, тоді як у 2022 році їх налічувалося 376. Таким чином, було відсутньо понад 25 % початкового складу – значною мірою через чистки. Це найбільша кількість "порожніх крісел" на пленумі в сучасній історії Китаю.

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Зокрема, серед виключених – Чжан Юся, який раніше обіймав другу за значимістю посаду у військовій ієрархії КНР, та Ма Сіньжуй, колишній партійний секретар Сіньцзяну.

З моменту приходу до влади у 2012 році Сі Цзіньпін зосередив зусилля на викоріненні корупції в лавах партії. Однак останніми роками ця кампанія посилилася, торкнувшись чиновників найвищого рангу як у партійних, так і у військових структурах. Експерти задаються питанням, чи не використовується ця кампанія також як інструмент для усунення політичних суперників або покарання за нелояльність.

У результаті серії чисток склад Центральної військової ради – вищого органу управління Народно-визвольною армією Китаю, до якого зазвичай входять сім осіб, – було суттєво скорочено. Тепер у ньому залишилося лише двоє: сам Сі Цзіньпін і Чжан Шенмін, який відповідає в армії за боротьбу з корупцією.

На з’їзді наступного року склад Центрального комітету та Політбюро буде оновлено, проте багато аналітиків вважають, що нещодавні чистки були настільки масштабними, що підходящих кандидатів для просування на високі посади залишилося зовсім небагато.

Сі може зустрітися з Трампом і Путіним

Раніше стало відомо про можливу зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна, на якій обговорюватимуться питання війни в Україні. Переговори можуть відбутися в кулуарах саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який пройде 18–19 листопада в Шеньчжені, Китай. Втім, поки що в Китаї цю зустріч ще не підтвердили.

В Україні заявили, що така зустріч може лише посилити бажання Путіна продовжувати війну. Як зазначив міністр закордонних справ Андрій Сібіга, такі переговори лише підживили б манію величі кремлівського диктатора.

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