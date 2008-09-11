Vanco обіцяє не зв`язуватися з «Газпромом» у Чорному морі

Власник і керівник компанії Vanco Energy Джин Ван ДАЙК в офіційному листі до головного редактора лондонського видання Finanсial Times спростував заяви прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, опубліковані в інтерв`ю 7 вересня, щодо «російських інтересів у проекті розробки Прикерченської ділянки Чорного моря, прихованих під х’юстонською компанією».

Про це говориться в повідомленні Vanco Energy, переданому агентству УНІАН.

«Наша компанія абсолютно не зацікавлена і не буде зацікавлена в майбутньому в залученні жодної з російських нафтогазових компаній, зокрема компанії «Газпром», до нашого проекту з українським урядом», - зазначає Дж.ДАЙК.

За його словами, «цього року ми мали почати дослідницькі роботи. Проте в травні уряд порушив укладену угоду, безпідставно вийшовши з неї в односторонньому порядку. Чого у такому разі вартий договір в Україні? Жодна країна не зможе розвиватися економічно, якщо влада не поважає угод, укладених попередніми урядами».

На думку керівника компанії Vanco Energy, такі дії уряду затримують розробку Чорноморського шельфу, енергетичні ресурси якого в майбутньому могли б зробити Україну менш залежною від російських нафти і газу. З травня 2008 р. компанія здійснила численні спроби зустрітися з урядом України для з`ясування проблемних питань, але всі вони виявилися марними. Зараз компанія планує захищати свої договірні права в Арбітражному інституті Стокгольмської торгової палати.

«Занепокоєння викликає інформація про те, що саме український уряд планує запросити російський «Газпром» до проекту дослідження і розробки українського шельфу Чорного моря, в чому наша компанія абсолютно не зацікавлена, - зазначив Дж.ДАЙК. – Ми просто хочемо почати роботи з видобутку вуглеводнів на Прикерченській ділянці згідно з укладеною угодою і в інтересах енергетичної безпеки українців».

Довідка УНІАН. У 2006 році Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. з Кабінетом міністрів України Угоду про розподіл продукції (УРП), яка видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала всі права і обов`язки щодо УРП компанії Vanco Prykerchenska.

25 квітня цього року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

Після цього Vanco почала міжнародну арбітражну процедуру проти уряду України і заявила, що вважає незаконним анулювання ліцензії.

21 травня Кабінет міністрів ухвалив рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.

18 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом зупинив дію розпорядження уряду від 21 травня 2008 року №740-р «Про припинення Угоди між Кабінетом міністрів України і компанією «Венко Інтернешнл лімітед» про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря».

17 липня компанія Vanco Prуckerchenska почала арбітражний процес проти України відповідно до вимог Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольм (Швеція) щодо конфлікту з УРП.

28 липня В.ЮЩЕНКО звернувся до Генеральної прокуратури з проханням пояснити, чому не виконується рішення РНБО щодо СРП з Vanco, яке набуло чинності 30 травня.