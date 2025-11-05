Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,34 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 6 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,07 гривні за долар. Таким чином українська валюта не змінилася і залишилась на рівні попереднього показника.

При цьому на сайті регулятора зазначається, що по відношенню до євро гривня послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 48,34 гривні за один євро, тобто гривня втратила 1 копійку.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,06/42,09 грн/дол., а євро - 48,34/48,36 грн/євро.

Курс долара в Україні - останні новини

В обмінниках середій курс долара сьогодні становив 42,10 грн/дол., а продати американську валюту можна було за курсом 42 гривні за долар. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складав 48,70 грн/євро, а курс продажу – 48,51 грн/євро.

При цьому курс долара до гривні у "ПриватБанку" 5 листопада зріс на 5 копійок і складав 42,25 гривні за долар, а курс євро залишився без змін і складає 48,75 гривні за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна було за курсом 41,65 гривні, а євро - за курсом 47,75 гривні за одиницю іноземної валюти.

