Фермери в Україні віддають цибулю за копійки: скільки коштує кілограм тепер

Українські фермери цього тижня змушені знижувати відпускні ціни на цибулю. Ця тенденція зумовлена падінням попиту на овоч, а ось пропозиція помітно збільшилася.
Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що дрібні господарства почали активно розпродавати продукцію з необладнаних сховищ і готові йти на поступки в надії продати овочі до холодів.
На сьогодні українські фермери готові віддавати ріпчасту цибулю по 5-10 грн/кг ($0,12-0,24/кг), що в середньому на 25% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.
Варто зазначити, що ріпчаста цибуля в Україні вже надходить у продаж у середньому на 41% дешевше, ніж роком раніше. Водночас учасники ринку зазначили, що закупівля якісних овочів ускладнена, тому що виробники заклали таку продукцію на зберігання і планують її продавати взимку.
Ціни на цибулю в супермаркетах України
В АТБ овоч можна купити по 7,95 грн/кг.
У Varus її продають по 6,90 грн/кг.
А от у Сільпо ціни стартують від 11 гривень за кілограм.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Ціни на овочі, фрукти та ягоди в Україні за тиждень знову змінилися. Зокрема, сезон реалізації огірків з місцевих теплиць добігає завершення, через що вони дорожчають практично щодня. При цьому якісна морква подорожчала.