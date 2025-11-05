Фермери в Україні віддають цибулю за копійки: скільки коштує кілограм тепер

Цибуля в Україні вже надходить у продаж у середньому на 41% дешевше, ніж роком раніше.

Українські фермери цього тижня змушені знижувати відпускні ціни на цибулю. Ця тенденція зумовлена падінням попиту на овоч, а ось пропозиція помітно збільшилася.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що дрібні господарства почали активно розпродавати продукцію з необладнаних сховищ і готові йти на поступки в надії продати овочі до холодів.

На сьогодні українські фермери готові віддавати ріпчасту цибулю по 5-10 грн/кг ($0,12-0,24/кг), що в середньому на 25% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Варто зазначити, що ріпчаста цибуля в Україні вже надходить у продаж у середньому на 41% дешевше, ніж роком раніше. Водночас учасники ринку зазначили, що закупівля якісних овочів ускладнена, тому що виробники заклали таку продукцію на зберігання і планують її продавати взимку.

Ціни на цибулю в супермаркетах України

В АТБ овоч можна купити по 7,95 грн/кг.

У Varus її продають по 6,90 грн/кг.

А от у Сільпо ціни стартують від 11 гривень за кілограм.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Ціни на овочі, фрукти та ягоди в Україні за тиждень знову змінилися. Зокрема, сезон реалізації огірків з місцевих теплиць добігає завершення, через що вони дорожчають практично щодня. При цьому якісна морква подорожчала.

